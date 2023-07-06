'З документами та базами даних тепер справжня біда': з'явилося відео наслідків удару по окупаційній адміністрації у Волновасі

5 липня Збройні сили України завдали удару по будівлі окупаційної адміністрації міста Волноваха. Унаслідок атаки в будівлі повибивало вікна та пошкодило верхні поверхи.

Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі будівлі з РСЗВ. Ватажок так званої "днр" денис пушилін заявив, що троє співробітників адміністрації отримали незначні травми. також він заявив, що удар було завдано ракетами Storm Shadow.

Читайте також: "Прямим влучанням у башту": ЗСУ епічно ліквідували російський танк (відео)

Удар стався у момент, коли у цій будівлі мала проходити нарада місцевих колаборантів з представниками російських окупаційних військ.

Сьогодні, 6 липня, з'явилося відео наслідків удару по будівлі адміністрації в Волновасі. Його опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Волноваха. Трохи “втомилась" окупаційна адміністрація від завітавшої в гості “кари небесної". Вкотре нагадуємо – зрадити Україну та працювати на окупантів справа небезпечна. Відплата не просто невідворотня, але іноді раптова та несподівана. Нажаль, повідомляють що всі зрадники живі", – зазначив Андрющенко.

За його інформацією, після удару жодний цивільний або цивільний об’єкт не постраждав.

"А от з документами та базами даних тепер справжня біда. Тепер українцям у Волновасі та районі стане трохи легше дихати до деокупації", – додав він.

Раніше ми повідомляли, що 5 липня пролунали вибухи в окупованій росіянами Ясинуватій Донецької області. Вони сталися біля залізничного вокзалу. Як повідомили очевидці, влучання було по складах російських інтервентів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!