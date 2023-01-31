З якими захворюваннями не можуть мобілізувати військовозобов'язаних українців

З якими захворюваннями не беруть на службу до армії

Через повномасштабне вторгнення росії, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, якій підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Проте деякі категорії громадян не підлягають призову до армії через стан здоров’я.

Перелік хвороб, з якими не беруть на службу, прописаний у наказі "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

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Так, від мобілізації та військової служби звільняються особи, які мають такі важкі патології:

шизофренія;

розумова відсталість;

відсутність кінцівки;

сліпота;

глухота.

Окрім цього, існує перелік захворювань, які можуть тимчасово або довічно звільнити особу від військової служби не тільки у мирний, а й у воєнний час.

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Не можуть мобілізувати осіб з такими захворюваннями:

Розлади психіки та поведінки – особи, які мають стійкі розлади психіки, вважаються непридатними для служби в армії;

– особи, які мають стійкі розлади психіки, вважаються непридатними для служби в армії; Захворювання нервової системи – непридатними до служби у воєнний час вважаються особи, які страждають на гостру форму енцефаліту, мієліту, менінгіту, енцефаломієліту, внутрішньочерепний або внутрішньохребетний абсцес, системну атрофію, дегенеративні патології, церебральну форму паралічу, паралітичний синдром, хворобу Паркінсона, міастенію, розсіяний склероз, захворювання нервово-м'язового апарату, міопатію, дорсалгію, радикулопатію, цервікалгію, ішіас, люмбаго;

Хвороби органів зору – умовно непридатними у воєнний час вважаються особи, які мають серйозні анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах;

– умовно непридатними у воєнний час вважаються особи, які мають серйозні анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах; Захворювання органів слуху – не підлягає мобілізації особи, які мають стійку, повну глухоту на обидва вуха або глухонімоту, з вираженими вестибулярно-вегетативними порушеннями, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра;

Онкологічні захворювання – особи, що мають онкозахворювання та встановлений невиліковний діагноз;

– особи, що мають онкозахворювання та встановлений невиліковний діагноз; ВІЛ-інфекція – особа є непридатною до служби в армії у мирний та у воєнний час, якщо ВІЛ супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів, іншими уточненими захворюваннями;

– особа є непридатною до служби в армії у мирний та у воєнний час, якщо ВІЛ супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів, іншими уточненими захворюваннями; Патології сечостатевої системи – не можуть призвати чоловіків, що мають тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз, піонефир;

Захворювання системи кровообігу – особа, яка має важкі форми таких хвороб, є непридатної до військової служби;

– особа, яка має важкі форми таких хвороб, є непридатної до військової служби; Гепатити – непридатною вважається особа, яка страждає на тяжку форму вірусних гепатитів, що погано піддається лікуванню і супроводжується вираженим порушенням у роботі органів і систем;

– непридатною вважається особа, яка страждає на тяжку форму вірусних гепатитів, що погано піддається лікуванню і супроводжується вираженим порушенням у роботі органів і систем; Хвороби дихальної системи – від служби в армії звільняються особи, які мають хронічну форму бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або важку форму бронхіальної астми;

Захворювання системи травлення – не підлягають мобілізації у мирний та воєнний час особи, що мають щелепно-лицьові аномалії (за винятком уроджених), у тому числі і аномалій прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції;

– не підлягають мобілізації у мирний та воєнний час особи, що мають щелепно-лицьові аномалії (за винятком уроджених), у тому числі і аномалій прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції; Хвороби кісток – не підлягають призову особи, які страждають на виражену деформацію або дефекти пальців кисті, стоп; важку форму плоскостопості; фібробластичні патології з порушенням рухової активності.

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