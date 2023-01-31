С какими заболеваниями не могут мобилизовать военнообязанных украинцев

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, которой подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако некоторые категории граждан не подлежат призыву в армию из-за состояния здоровья.

Список болезней, с которыми не берут на службу, прописан в приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

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Так, от мобилизации и военной службы освобождаются лица, имеющие такие тяжелые патологии:

шизофрения;

умственная отсталость;

отсутствие конечности;

слепота;

глухота.

Кроме этого, существует перечень заболеваний, которые могут временно или пожизненно освободить личность от военной службы не только в мирное, но и военное время.

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Не могут мобилизовать лиц со следующими заболеваниями:

Расстройства психики и поведения – лица, имеющие стойкие расстройства психики, считаются непригодными для службы в армии;

– лица, имеющие стойкие расстройства психики, считаются непригодными для службы в армии; Заболевания нервной системы - непригодными к службе в военное время считаются лица, страдающие острой формой энцефалита, миелита, менингита, энцефаломиелита, внутричерепный или внутрипозвоночный абсцесс, системную атрофию, дегенеративные патологии, церебральную форму, паралич, склероз, заболевания нервно-мышечного аппарата, миопатию, дорсалгию, радикулопатию, цервикалгию, ишиас, люмбаго;

Болезни органов зрения – условно непригодными в военное время считаются лица, имеющие серьезные анатомические дефекты век, орбит или глазной конъюнктивы, сопровождающиеся выраженным нарушением двигательных или зрительных функций на обоих глазах;

– условно непригодными в военное время считаются лица, имеющие серьезные анатомические дефекты век, орбит или глазной конъюнктивы, сопровождающиеся выраженным нарушением двигательных или зрительных функций на обоих глазах; Заболевание органов слуха – не подлежит мобилизации лица, обладающие стойкой, полной глухотой на оба уха или глухонимота, с выраженными вестибулярно-вегетативными нарушениями, сопровождающимися возникновением симптомов болезни Меньера;

Онкологические заболевания – лица, имеющие онкозаболевание и установленный неизлечимый диагноз;

– лица, имеющие онкозаболевание и установленный неизлечимый диагноз; ВИЧ-инфекция – лицо непригодно к службе в армии в мирное и военное время, если ВИЧ сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов, другими уточненными заболеваниями;

– лицо непригодно к службе в армии в мирное и военное время, если ВИЧ сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов, другими уточненными заболеваниями; Патологии мочеполовой системы – не могут призывать мужчин, имеющих тяжелый нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатию, почечную недостаточность, гидронефроз, пион;

Заболевание системы кровообращения – лицо, имеющее тяжелые формы таких болезней, непригодно к военной службе;

– лицо, имеющее тяжелые формы таких болезней, непригодно к военной службе; Гепатиты – непригодным считается лицо, страдающее тяжелой формой вирусных гепатитов, плохо поддающееся лечению и сопровождающееся выраженным нарушением в работе органов и систем;

– непригодным считается лицо, страдающее тяжелой формой вирусных гепатитов, плохо поддающееся лечению и сопровождающееся выраженным нарушением в работе органов и систем; Болезни дыхательной системы – от службы в армии освобождаются лица, имеющие хроническую форму бронхита и пневмонии, ХОБЛ или тяжелую форму бронхиальной астмы;

Заболевания пищеварительной системы – не подлежат мобилизации в мирное и военное время лица, имеющие челюстно-лицевые аномалии (за исключением врожденных), в том числе и аномалий прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции;

– не подлежат мобилизации в мирное и военное время лица, имеющие челюстно-лицевые аномалии (за исключением врожденных), в том числе и аномалий прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции; Болезни костей – не подлежат призыву лица, страдающие выраженной деформацией или дефектами пальцев кисти, стоп; тяжелую форму плоскостопия; фибробластические патологии с нарушением двигательной активности

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