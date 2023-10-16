З ноткою кислинки: Як приготувати компот з груш на зиму

Як зробити компот з груш та лаймом

Готувати грушевий компот на зиму – легко, а груші можна залишити досить твердими, щоб використовувати їх у десертах. Ось простий і смачний рецепт, який забере у вас всього чотири інгредієнти та годину вашого часу, а взимку ви зможете насолодитися чудовим смаком грушевого компоту.

Цей грушевий компот стане чудовим додатком до вашого меню на зиму. Ви будете насолоджуватися його смаком і ароматом у холодну пору року, пише сайт vikna.tv.

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Інгредієнти (на 3 літрові банки):

300 г цукру

1/3 лайма

800 г груш

2,5 л води

Приготування:

Спочатку пристосуйте банки, щоб їхню стерильність була гарантована. Вимийте їх добре та привідкрийте. Груші ретельно промийте та видаліть хвостики, а також пошкоджені місця. Потім розріжте груші на четвертинки вздовж. Розігрійте каструлю на плиті та налийте в неї 3 літри чистої води. Поставте груші у банки так, щоб вони заповнили їх на третину свого об'єму. Залийте груші окропом і залиште їх на 20 хвилин. Потім злийте воду з груш у порожню каструлю і відновіть її закипання. Повторно залийте груші водою та залиште їх на 10 хвилин. Знову зліть рідину в каструлю та поставте її на плиту, щоб закипіла. Додайте у банки з грушами 300 г цукру та 2-3 кружечки лайма (можна використовувати також лимон). Знову залийте банки окропом, який ви раніше відібрали від груш. Закрийте кришку на банці. Переверніть банку верх ногами та залиште її до повного охолодження. Після того, як напій повністю охолоне, перенесіть його в погріб або комору. Компот із груш на зиму буде готовим приблизно через 1,5 тижня.

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