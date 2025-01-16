Майже весна: синоптикиня розкрила, чого чекати від останнього місяця зими

З 16 січня в Україні очікується відступ морозів. У нічні години температура повітря становитиме від +1° до -4°, а вдень термометри показуватимуть від -3° до +3°.

Надалі синоптики прогнозують подальше потепління, яке, ймовірно, збережеться до кінця зими. Про це в коментарі NV повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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"Тиждень буде досить стабільним, без різких температурних коливань. Однак спостерігається тенденція до поступового потепління: якщо на початку тижня температура наближатиметься до -3°, то до його кінця все частіше досягатиме +3°", – зазначила фахівчиня з метеорології.

За прогнозом Наталії Птухи, з 20 січня в Україні почнеться поступове підвищення температури. Протягом останніх днів січня та у лютому температура повітря здебільшого коливатиметься в межах від -5 до +5 градусів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що аномальних морозів в Україні не буде

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