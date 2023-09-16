Садівники назвали п'ять рослин, які обов'язково потрібно обрізати у вересні

Обрізка є важливою роботою в саду протягом року, щоб зберегти рослини здоровими. Однак восени є п'ять рослин, які точно потрібно обрізати.

Коли дні скорочуються, а температура починає опускатися, багато рослин готуються до зимового спокою. Обрізка у вересні може бути корисною, але, як і в серпні, важливо розуміти потреби кожної рослини, повідомляє Express.co.uk.

Троянди

Вересень – слушний час для обрізки кущових троянд, надання допомоги у формуванні рослини та видалення старої, хворої, мертвої деревини. Однак для більш ніжних сортів або для тих, що цвітуть пізно восени, варто почекати до весни.

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Літньоквітучі кущі

Багатьом кущам, які закінчили свій сезон цвітіння до вересня, корисно легко обрізати. Це може стимулювати свіжий ріст і сприяти сильнішому цвітінню наступного року.

Багаторічні рослини

Оскільки їхні квіти в'януть, деякі багаторічники можна скоротити. Це сприяє охайному вигляду саду і іноді може стимулювати друге, хоч і менше, цвітіння.

Листяні дерева

Вересень може бути чудовим часом для обрізки будь-яких неплодоносних листяних дерев, оскільки сік уповільнюється і дерево готується до зими. Це означає менше стресу та меншу ймовірність передачі хвороби.

Малинові кущі та виноградні лози

Кущі малини варто обрізати до рівня землі, коли вони закінчили плодоношення в осінні місяці. Це допомагає рослині зосередити свою енергію на зростанні наступного року.

Якщо ви вирощуєте виноградну лозу, вересень – час подумати про обрізку. Таким чином ви спрямовуєте енергію рослини на виноград, а не на непотрібне зростання листя.

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