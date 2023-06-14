Найдавніша дата існування Homo sapiens: у печері в Лаосі знайшли людську кістку віком 86 000 років

У Лаосі в печері Там-Па-Лін знайшли найдавніші в Південно-Східній Азії рештки людей. Археологи відкопали кістки Homo sapiens.

Як повідомляє Nature Communications, науковці з'ясували, що представники Homo sapiens оселилися у Південно-Східній Азії як мінімум 77-86 тис. років тому.

"Це відкриття є ключовим в історії вивчення печери Там-Па-Лін. Тепер ми можемо з упевненістю сказати, коли людина вперше проникла в цей регіон Південно-Східної Азії, як довго жили в цій печері перші представники Homo sapiens і якими маршрутами вони мігрували у цьому регіоні", – прокоментувала знахідку доцент Університету Макуорі (Австралія) Кіра Вестевей.

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До цього часу вчені припускали, що перші сапієнси проникли на територію Китаю та інших країн Східної та Південно-Східної Азії близько 70-60 тис. років тому. Вони швидко розселилися їхньою територією, випередивши майбутніх європейців на кілька десятків тисяч років.

Автори нової роботи відкрили перші свідчення того, що людина могла проникнути на територію Східної та Південно-Східної Азії ще раніше, близько 77-86 тис. років тому.

У печері ще у 2009 році вчені виявили останки трьох імовірно найдавніших азіатських Homo sapiens, вік яких становив від 46 до 70 тис. років. Після ретельніших розкопок вдалося виявити в найглибших шарах відкладень на дні Там-Па-Лін відразу два раніше невідомі фрагменти кісток древніх людей, у тому числі частину гомілки та лобової кістки.

Для визначення віку цих останків дослідники виміряли частки ізотопів урану в сусідніх з ними відкладеннях ґрунту, а також провели радіоізотопне датування кісток і зубів ссавців у цих же прошарках ґрунту.

Розрахунки вказали на те, що обидві знахідки антропологів були значно давнішими за інші сліди перебування людини як в інших регіонах Південно-Східної Азії, так і для самої печери. Вік фрагмента черепної кістки становив від 70 до 73 тис. років, а уламок гомілки був похований у ґрунті від 77 до 86 тис. років тому.

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