Самая древняя дата существования Homo sapiens: в пещере в Лаосе нашли человеческую кость в возрасте 86 000 лет

В Лаосе в пещере Там-Па-Лин обнаружили древнейшие в Юго-Восточной Азии остатки людей. Археологи отрыли кости Homo sapiens.

Как сообщает Nature Communications, ученые выяснили, что представители Homo sapiens поселились в Юго-Восточной Азии как минимум 77-86 тыс. лет назад.

"Это открытие является ключевым в истории изучения пещеры Там-Па-Лин. Теперь мы можем с уверенностью сказать, когда человек впервые проник в этот регион Юго-Восточной Азии, как долго жили в этой пещере первые представители Homo sapiens и по каким маршрутам они мигрировали в этом регионе", – прокомментировала находку доцент Университета Макуори (Австралия) Кира Вестевей.

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К этому времени ученые предполагали, что первые сапиенсы проникли на территорию Китая и других стран Восточной и Юго-Восточной Азии около 70-60 тысяч лет назад. Они быстро расселились по их территории, опередив будущих европейцев на несколько десятков тысяч лет.

Авторы новой работы открыли первые свидетельства того, что человек мог проникнуть на территорию Восточной и Юго-Восточной Азии еще раньше около 77-86 тыс. лет назад.

В пещере еще в 2009 году ученые обнаружили останки трех предположительно самых древних азиатских Homo sapiens, возраст которых составлял от 46 до 70 тыс. лет. После более тщательных раскопок удалось обнаружить в самых глубоких слоях отложений на дне Там-Па-Лин сразу два ранее неизвестных фрагмента костей древних людей, в том числе часть голени и лобной кости.

Для определения возраста этих останков исследователи измерили частицы изотопов урана в соседних с ними отложениях почвы, а также провели радиоизотопную датировку костей и зубов млекопитающих в этих же прослоях почвы.

Расчеты указали на то, что обе находки антропологов были значительно древнее других следов пребывания человека как в других регионах Юго-Восточной Азии, так и для самой пещеры. Возраст фрагмента черепной кости составлял от 70 до 73 тыс. лет, а обломок голени был похоронен в почве от 77 до 86 тыс. лет назад.

Напомним, на индонезийском острове Суматра обнаружили сокровища загадочно исчезнувшей в 14 веке буддийской империи.

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