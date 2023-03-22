Саморобний "дезодорант" для унітазу: як позбутися неприємних засобів в туалеті

Як позбутися неприємних запахів в туалеті - як самостійно приготувати освіжувач повітря для унітазу

Освіжувач повітря для туалету можна зробити власноруч. Так ви зекономите та позбудетесь неприємних запахів.

Для саморобного "дезодоранту" треба приготувати дуже простий розчин з підручних засобів. Завдяки цьому трюку туалети будуть чистими та приємно пахнутимуть навіть без різних додаткових засобів.

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Як позбутися неприємних запахів у туалеті

Насамперед приготуйтеся розчин з лимона та оцту. Перелийте в пляшку з розпилювачем та виконайте найпростіші дії. Завдяки лимону буде приємний аромат, а оцет поглине неприємні запахи та усуне вапняний наліт.

Що робити:

Налийте пів склянки оцту та лимонного соку, змішайте та перелийте у пляшку з розпилювачем. Ще раз збовтайте для отримання однорідного розчину. Потім розпорошіть цей розчин в унітаз і залиште діяти на чверть години. Після цього змийте унітаз і почистьте його стінки.

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Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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