Найпопулярніші квартири на ринку: яке житло має найбільший попит у 2025 році

Якщо ви хочете швидко продати квартиру, варто звертати увагу на фактори, що відповідають потребам покупців: готовність житла до заселення, раціональне планування, розумна ціна та ефективне використання простору. Ринок нерухомості в Україні поступово відновлюється, що підвищує ймовірність укласти вигідну угоду.

Експертка з ринку нерухомості Вікторія Берещак в інтерв'ю для Новини.LIVE поділилася інформацією про квартири, які у 2025 році будуть мати найбільший попит. Це саме ті варіанти, які покупці забирають негайно, без затримок.

ТОП-квартири з високою ліквідністю За словами експерта, серед покупців попитом користуються:

готові квартири з ремонтом на вторинному ринку, оскільки люди прагнуть уникнути додаткових витрат і часу на облаштування приміщення;

доступне житло в ціновому діапазоні 750-950 доларів за квадратний метр, що є оптимальним балансом між якістю та доступністю;

однокімнатні та двокімнатні квартири європейського планування (від 45 до 73 кв. м), які забезпечують вигідне співвідношення площі та вартості;

квартири з просторними кухнями-вітальнями (15-17 кв. м), що відповідають сучасним вимогам щодо функціонального використання простору.

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Хоча ринок вторинного житла поки не відзначається значними сплесками активності, він поступово відновлюється.

"Ми спостерігаємо повільне пробудження ринку. Це не бум, але зростання інтересу серед покупців стабільне", — зазначає Вікторія Берещак.

Продажі квартир у 2025 році ще далекі від довоєнних рівнів, але тренд позитивний. За підсумками першого кварталу на первинному ринку зафіксовано зростання продажів на 5-7%.

"Зараз ми на рівні 18-20% від довоєнних показників, але вже є додаткові 5-7%. Протягом найближчих трьох місяців є шанс досягти 25-30%", – пояснює експерт.

Попит на житло зростає не лише у великих містах, таких як Київ, Львів, Одеса, Дніпро та Ужгород, але й у регіональних центрах, наприклад, Вінниці, Полтаві та Тернополі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що оренда 1-кімнатних квартир в Україні різко подешевшала.

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