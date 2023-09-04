Найкорисніший сніданок: Яку кашу краще їсти зранку

У наш час немає жодного сумніву в тому, що починати свій день краще всього з каші. Але яка саме каша найкраща? Ми вирішили розібратися у корисних властивостях найпопулярніших видів каш і визначити, яка з них заслуговує на перше місце.

Читайте також: Низькокалорійна та не містить глютену: Яку кашу краще їсти на сніданок

Каші дійсно корисно їсти на сніданок, пише womanlife. Вони є відмінним джерелом "повільних" (корисних) вуглеводів, які дарують відчуття насиченості і забезпечують нормальну роботу шлунково-кишкового тракту на протязі всього дня. Проте, важливо правильно готувати кашу. Наприклад, вівсянку краще заливати окропом, а не варити.

Варіння може підвищити глікемічний індекс, перетворюючи корисний злак в "пусту калорійну бомбу", і сприяти втраті багатства вітамінів групи B і мікроелементів. Крім того, каша не забезпечує повний спектр необхідних поживних речовин, тому до неї рекомендується додавати білкові продукти, такі як сир, для збалансованого сніданку. Також не забувайте про здоровий жир – додайте в кашу горіхи або лляну олію, яка має корисні властивості.

Вівсяна каша

Важко визначити, яка з каш найкорисніша, але вівсянка точно є однією з найпопулярніших і широко вживаних. Вівсяну кашу можна готувати як на молоці, так і на воді, при цьому вона не втрачає своїх корисних властивостей. Її багата на магній, фосфор, марганець, залізо, вітаміни групи B і клітковину. В овес також міститься чимала кількість антиоксидантів, включаючи унікальний avenanthramides, якому властивості протизапального дії. Крім того, в у вівсянці є велика кількість бета-глюкану - типу розчинної клітковини, користь від якого величезна. Він сприяє зниженню "поганого" холестерину і рівня цукру в крові, підтримує ріст корисних бактерій у шлунковому тракті і забезпечує відчуття ситості.

Особливо корисна вівсяна каша для людей з захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Висока вміст амінокислот і вітаміну РР сприяють зміцненню судинних стінок, виведенню холестерину і покращенню роботи нервової системи, печінки і щитовидної залози. М'язові болі можуть бути полегшені завдяки біотину, речовині, яка також міститься в вівсянці.

Гречана каша

Гречка завжди була відома своїми корисними властивостями для організму, і це не випадково. Вона містить фосфор, цинк, залізо, вітамін В6, фолієву і пантотенову кислоту. Дослідження показують, що гречка сприяє зниженню "поганого" холестерину, допомагає запобігти серцевим захворюванням і контролює артеріальний тиск. Гречка є відмінним джерелом рослинного білка, тому вона популярна серед спортсменів, вегетаріанців і тих, хто прагне схуднути. Вона також сприяє полегшенню перебігу діабету. У дослідженні група людей із цукровим діабетом протягом двох місяців вживала гречану кашу, і результати показали полегшення самопочуття і зниження рівня резистентності до інсуліну без використання ліків. Гречку часто порівнюють з новомодним кіноа, оскільки обидві крупи містять приблизно однакову кількість білка, жирів і вуглеводів, але гречка є більш доступною. Крім того, гречка має низький глікемічний індекс і відноситься до безглютенових продуктів.

Кукурудзяна каша

Кукурудзяна каша, подібно до гречки, не містить клейковини, тому її можуть споживати люди, які страждають на целіакію або мають непереносимість до глютену. Ця крупа багата на залізо і фосфор. Залізо сприяє транспорту кисню по всьому організму і активізує метаболізм, запускаючи необхідні ферменти для виробництва енергії. Фосфор, у свою чергу, важливий для міцних кісток і зубів. Кукурудзяна каша містить значну кількість вуглеводів (94 грами в одній чашці), тому вона ідеально підходить для спортсменів на сніданок, але вона може бути нежадійною для тих, хто намагається схуднути.

Кукурудзяна крупа і каші з неї є менш привабливими для організму і фігури, оскільки вони містять велику кількість вуглеводів (75%), обмежену кількість вітамінів і мінералів, і білок кукурудзи є неповноцінним за складом і погано засвоюється. Однак кукурудзяна каша має корисні властивості для шлункового тракту, гальмує процеси гнилення і бродіння в кишечнику, тому рекомендується включати її в раціон хоча б раз на тиждень.

Пшоняна каша

Пшоняна каша, чи пшоно, є чудовою альтернативою іншим видам каш і користується заслуженою популярністю завдяки своєму приємному смаку і корисним властивостям. Багато з нас асоціюють її з дитинством і найкращими сімейними сніданками. Окрім смаку, пшоно має безліч корисних властивостей.

Дослідження показують, що споживання пшона може покращити стан при бронхіальній астмі і навіть запобігти її розвитку. Крім того, пшоно містить значну кількість магнію, що сприяє зниженню ризику розвитку діабету другого типу. Мінерали, які містить пшоно, включають кальцій, мідь, марганець, фосфор і залізо, а також вітаміни групи B і інші корисні речовини, такі як лейцин, триптофан, треонін і гістидин.

Пшоно також володіє іншими корисними властивостями, включаючи гіпоалергенність, допомогу вивести токсини з організму, поліпшення травлення та ліпотропну дію. Важливо зазначити, що не рекомендується споживати пшоно при зниженій кислотності шлункового соку, запальних процесах в кишечнику і захворюваннях щитовидної залози.

Читайте також: Здивуєте гостей: рецепт салату з кульбаби

Каша з полби

Полба – це зерновий продукт, який набув особливої популярності в останні роки завдяки здоровому способу життя. Це зерно відоме вже більше 5-6 тисяч років і стало незамінним складовим багатьох страв, таких як борошно з полби, макарони та пластівці. Але чи знаєте ви про всі корисні властивості полби?

Полба багата різними мікроелементами, такими як залізо, фосфор, цинк і калій, а також вітамінами, зокрема нікотиновою та фолієвою кислотами і тіаміном. Нікотинова кислота відіграє важливу роль у роботі ендокринної системи, а фолієва кислота знижує ризик серцевих захворювань і захищає плід вагітної жінки від розвитку дефектів. Полба також містить мінерали, такі як цинк, магній, мідь, фосфор і селен, які сприяють здоров'ю кісток і перешкоджають розвитку остеопорозу.

Льняна каша

Льняна каша стала особливо популярною серед прихильників здорового способу життя та правильного харчування. Лляна каша має вражаючий склад корисних речовин. Серед них важливі жирні кислоти омега-3, лігнани та розчинна і нерозчинна клітковина. Омега-3 жирні кислоти славляться як "хороші" жири, які сприяють здоров'ю серця. Лігнани є рослинними фітоестрогенами і мають антиоксидантні властивості, що можуть захищати від розвитку ракових захворювань.

Льняна каша має інші корисні риси, включаючи підтримку нормальної роботи серцево-судинної системи, покращення шкіри і волосся, імунітету та навіть підтримку оптимального рівня холестерину. Дослідження показали, що льняне насіння може запобігти деяким видам раку, таких як рак молочної залози, передміхурової залози і товстої кишки.

Рисова каша

Рисова каша може бути смачним і корисним стравою, особливо якщо ви виберете коричневий рис, який містить багато вітамінів, зокрема вітаміни групи В, і мікроелементів, таких як магній, марганець і кальцій.

Рисова каша славиться високою засвоюваністю і може вбирати в себе шкідливі речовини, що надходять з іншими продуктами, що її супроводжують. Це допомагає вивести токсини і шлаки з організму і зробити рисову кашу популярним вибором для різних дієт. Однак слід зауважити, що білий рис, який частіше використовується для приготування каші, має менше вітамінів і мікроелементів через обробку та видалення оболонки, і він має високий глікемічний індекс.

Манна каша

Манна каша є звичайною стравою, яку ми зазвичай споживаємо в дитячому віці. Ця каша легко перетравлюється і швидко засвоюється, тому вона може бути корисною для людей, які мають проблеми зі шлунком, кишечником, пережовуванням їжі або перебувають на реабілітації після важких захворювань і операцій.

Однак манна крупа містить велику кількість вуглеводів, мало клітковини і вітамінів, і мінералів, тому вона може бути небажаною для тих, хто намагається зберегти нормальну масу тіла. Також важливо враховувати, що манна каша може мати високий глікемічний індекс.

Ячна каша

Ячна каша є ідеальним варіантом для сніданку. Вона містить селен, мідь, марганець і триптофан, серед інших корисних речовин. Селен сприяє заспокоєнню нервової системи, а триптофан бере участь у виробленні серотоніну, гормону щастя.

Крім того, ячна каша містить холін, який підтримує структуру клітинних мембран, допомагає в передачі нервових імпульсів і регулює сон. Ячна каша допомагає нам бути щасливими, енергійними і спокійними, ідеально підходить для вдалого початку нового дня.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно готувати каші.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!