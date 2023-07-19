Найпростіший рецепт японських пельменів ґьодза вдома
Ґьодза – це японські пельмені, які виготовляються з тонкого тіста, наповненого фаршем з м’яса, морепродуктів або овочів. Вони можуть готуватися на пару, смажити або варити, а потім ъх подають з різними соусами та приправами.
Пропонуємо найпростіший рецепт японських пельменів ґьодза:
Читайте також: Чому не можна кидати пельмені в окріп: поради кухарів
Інгредієнти:
- 1 упаковка тіста для ґьодза (або можете замісити тісто для пельменів самостійно)
- 300 грамів фаршу
- 10 грамів дрібно нарізаної цибулі
- 100 грамів дрібно натертої моркви
- 100 грамів дрібно накришеної капусти
- 1/4 чайної ложки солі
- 1/4 чайної ложки перцю
- 1/4 чайної ложки часникового порошку
- 1/4 чайної ложки цибульного порошку
Як готувати:
У великій мисці змішайте фарш, цибулю, моркву, капусту, сіль, перець, часниковий порошок і цибульний порошок.
Розкатайте тісто тонко та розділіть на 48 рівних шматочків.
У центр кожного шматочка тіста покладіть столову ложку фаршу.
З’єднайте краї тіста, формуючи пельмені (формою як невеличкі вареники).
Обваляйте пельмені в борошні.
Смажте пельмені в олії на середньому вогні до золотистого кольору, приблизно по 2 хвилини з кожного боку.
Подавайте пельмені з вашим улюбленим соусом. Смачного!
Пропонуємо дізнатися, як приготувати макарони у молочному соусі на сковороді.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!