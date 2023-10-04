Сантехнік пояснив, як за 10 хвилин пробити труби без агресивної хімії

Прочищення труб може стати кошмаром. Натомість експерти з сантехніки поділилися, як розблокувати каналізацію без агресивних хімікатів або поршня.

Їх можна застосовувати для кухонної раковини та у ванній. Про це повідомляє Express.co.uk.

Зокрема, наливання гарячої води може допомогти "витіснити" жир і залишки їжі з кухонних стоків і мильну піну зі стоків у ванній. Звичайно, окріп може допомогти послабити й розтопити шлам, утримуючи засмічення. Хоча це не завжди допомагає. Цей метод не витримає більш "серйозних закупорок".

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Експерти стверджують, що можна використати домашні засоби. Зокрема, влити одну чашку харчової соди в забиту каналізацію, а потім одну чашку оцту.

Залиште стоки приблизно на 10 хвилин, а потім промийте каналізацію гарячою водою. Коли сода та оцет вступають у реакцію, вони шиплять і розширюються.

Тиск суміші штовхає засмічення вниз. Розчин також допомагає видалити мильну піну, яка часто прилипає до каналізації.

Нагадаємо, раніше ми писали про найпростіший спосіб позбутися засмічення раковини без хімії.

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