СБУ за сприяння Сирського затримала 'крота' російського ГРУ

Військова контррозвідка та слідчі СБУ затримали "активованого" агента російської розвідки серед військових Сил спецоперацій ЗСУ. Навесні 2024 року його "активував" співробітник російської розвідки, доручивши передавати дані про плани операцій Сил оборони за лінією фронту.

Як повідомляють пресслужби СБУ та Сил спецоперацій, підозрюваним є підполковник, який командував одним із підрозділів ССО і був завербований окупантами ще до початку війни. Особливий інтерес становила інформація про рейди спецпризначенців на Запорізькому, Херсонському та кримському напрямках.

"Кріт" використовував своє службове положення для отримання даних про маршрути, озброєння та завдання українських військових. Росіяни планували використати ці відомості для ліквідації українських бійців на передовій та на захоплених територіях на півдні України.

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Під час спецоперації СБУ задокументувала діяльність зрадника та затримала його, забезпечивши безпеку локацій Сил оборони. Згідно зі слідством, підозрюваний був завербований російською розвідкою через знайомих, з якими підтримував зв'язок. Під час обшуків було знайдено засоби для конспіративного зв’язку, техніку та інформаційні носії.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Командування ССпО підтвердило інформацію та наголосило, що підтримувало слідчі дії щодо підозрюваного. Командування також зазначило, що хоча воїни виконують завдання в тилу ворога, трапляються зрадники, яких буде викрито і притягнуто до відповідальності.

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