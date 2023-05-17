СБУ викрила блогерів, які ''засвітили'' роботу ППО під час ракетної атаки на Київ та заблокувала роботу онлайн-камер

Під час ракетної атаки на столицю 16 травня шість блогерів знімали та фотографували роботу української ППО та викладали матеріали у соцмережах. Крім того, зловмисники зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Своїми діями вони могли розкрити місцезнаходження української ППО.

Про це повідомляє СБУ.

Цими блогерами є Євгеній Казіміренко, Інна Чернецька, Богдан Сич, Людмила Нужна, Роман Магомедов та Дар'я Семенченко.

"За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора. Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони", - повідомляють у СБУ.

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Як повідомляє слідство, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур.

При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в ютуб. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України.

Під час невідкладних слідчих дій за місцями фактичного проживання фігурантів вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, в ніч на 16 травня окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Під час атаки сили ППО збили 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" і 6 "шахедів": уламки впали на зоопарк, пошкоджені автомобілі.

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