СБУ затримала нардепа Нестора Шуфрича: інкримінують держзраду (фото)

СБУ затримала нардепа Нестора Шуфрича у справі про створення російської шпигунської мережі. Як повідомляється, сьогодні у справі Шуфрича відбувається понад 50 обшуків.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Юрій Бутусов.

"Служба безпеки України затримала народного депутата Нестору Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області", - написав він.

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"Шуфрич є фігурантом справи російськоі шпигунської мережі, створений співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем.

За інформацією слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та РФ розповсюджуючи російську пропаганду та просуваючи антиукраїнську політику. Йому інкримінується державна зрада", - пише Бутусов.

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