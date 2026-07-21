Зробить сніданок неймовірним: рецепт вишень у шоколаді з ромом на зиму

Вишня, шоколад і ром — поєднання, яке нагадує смак знаменитих цукерок "П’яна вишня". Такий десерт стане чудовим доповненням до бісквітів, тостів, млинців або оладок. Заготівля має насичений смак, ніжну текстуру та добре зберігається протягом кількох місяців.

Простим рецептом поділилася кулінарна блогерка Вікторія Попін. Для десерту знадобиться лише м’якоть вишень, тому ягоди слід попередньо очистити від кісточок.

Вишні варять трохи менше, ніж для класичного джему. Завдяки цьому маса залишається більш рідкою, а потрібної густоти вона набуде після додавання шоколаду. Для насиченого смаку варто використовувати якісний чорний шоколад із вмістом какао не менше 60%.

Банки та кришки необхідно заздалегідь простерилізувати. Найзручніше використовувати ємності об'ємом близько 300 мл. Готову консервацію рекомендується зберігати в прохолодному місці до чотирьох місяців. Після відкриття банку потрібно тримати в холодильнику.

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Інгредієнти

вишня (без кісточок) — 1 кг;

цукор — 300 г;

чорний шоколад — 100 г;

темний ром — 50 мл.

Спосіб приготування

Вишні ретельно помийте, обсушіть і видаліть кісточки. Для рецепта потрібно 1 кг очищених ягід. Перекладіть вишні в каструлю з товстим дном, додайте цукор і поставте на середній вогонь. Після закипання варіть 20–25 хвилин, періодично знімаючи піну. Зніміть каструлю з плити, влийте ром і додайте поламаний на шматочки шоколад. Добре перемішайте, доки шоколад повністю не розтане й маса не стане однорідною. Гарячий десерт розлийте у стерилізовані банки, щільно закрийте кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Готові вишні в шоколаді з ромом чудово смакують як самостійний десерт або як солодке доповнення до домашньої випічки й сніданків.

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