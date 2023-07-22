Сім кімнатних рослин, які отруйні для котів

Отруйні рослини для котів - які вазони отруйні для котів

Деякі кімнатні рослини будуть токсичними для ваших котів. Тому, якщо маєте домашніх улюбленців, уникайте цих рослин, або ставте в недоступне для тварин місце.

Щоб запобігти будь-якому ризику отруєння, видання Sante Plus опублікувало список отруйних рослин для котів. Оточіть свого улюбленця безпечними вазонами.

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Як дізнатися, чи проковтнула ваша кішка отруйна рослина?

Якщо ваша кішка проковтнула токсичну рослину, з'являються симптоми, які не залишають сумнівів у отруєнні вашого кота.

Ось приклади найяскравіших симптомів під час отруєння:

Утруднення дихання: легкі та дихальні шляхи.

Слинотеча та утруднене ковтання: рот, горло або стравохід.

Блювота: шлункова та кишкова.

Діарея: кишечник та товста кишка.

Нерегулярне серцебиття (повільне або швидке): серце.

Ваша кішка багато п'є та мочиться: нирки.

Почервоніння, припухлість, свербіж: подразнення або запалення.

Якщо ви переконані, що кішка з'їла отруйну рослину, то не варто панікувати. Найкраще одразу відвезти тварину до ветеринара, аби їй визначили необхідне лікування.

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Які кімнатні рослини небезпечні для кішок?

Дифенбахія

Дифенбахія – рослина з яскравим листям, вживання якого викликає проблеми із травленням, пошкодження нирок або сліпоту.

Отруйні рослини для котів - які вазони отруйні для котів

Алое вера

Алое вера – кімнатна рослина, добре відома своїми перевагами. Однак це викликає геморагічну діарею та блювання у вашої кішки.

Отруйні рослини для котів - які вазони отруйні для котів

Фікус

Листя фікуса викликають блювання і проблеми із травленням у вашої кішки. Також можуть виникати подразнення рота, гіперсалівація та м'язовий тремор.

Отруйні рослини для котів - які вазони отруйні для котів

Юкка

Юкка – дуже небезпечна рослина через сапоніни, що містяться в ній. При вживанні її ваша кішка навіть ризикує отримати параліч. До речі, всі частини цієї рослини вважаються отруйними.

Отруйні рослини для котів - які вазони отруйні для котів

Амариліс

Ця кімнатна рослина дуже шкідлива для кішок, особливо цибулина. Амариліс містить лікорин, який викликає шлунково-кишкові розлади, тремор, млявість і навіть інші неврологічні наслідки.

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Каладіум

Ця кімнатна рослина має велике червоне та зелене листя. При потраплянні всередину викликає подразнення шкіри та слизових оболонок.

Отруйні рослини для котів - які вазони отруйні для котів

Монстера делікатесна

Monstera deliciosa чи філодендрон небезпечні для вашої кішки. Рослина викликає розлади дихання та травлення, діарею та кровоточивість ясен.

Отруйні рослини для котів - які вазони отруйні для котів

Список не є вичерпним, відомі інші рослини, токсичні для домашніх тварин, а саме:

Азалія.

Лілії, у тому числі східна лілія, лілійник (лілійник), тигрова лілія.

Кротон.

Нарцис.

Філодендрон Пуансеттія.

Соланум.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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