Сім поширених помилок, через які хризантеми гинуть в саду

Хризантеми у відтінках червоного, жовтого, помаранчевого, фіолетового та білого з’являються всюди восени. Загалом ці квіти досить легко вирощувати, якщо знати про такі типові помилки, яких слід уникати.

Садівники назвали сім головних помилок, через які хризантеми можуть померти. Про це повідомляє Better Homes & Gardens.

Ігнорування типу

Хризантеми слід висаджувати на відкритому повітрі до кінця літа або початку осені, щоб коріння встигли сформуватися до того, як ґрунт замерзне. Хризантеми, які продаються у відділі кімнатних рослин, взагалі не призначені для пересадки. На відміну від садових, вони призначені для вирощування в кімнатних горщиках і не морозостійкі.

Читайте також: Садівники пояснили, як треба доглядати за хризантемами, щоб вони квітли всю осінь

Посадка в тіні

Хризантемам у садах потрібне повне або часткове сонце. Єдиний виняток: у дуже жаркому кліматі рослинам корисно трохи затінку в найспекотнішу частину дня. В іншому випадку дайте їм багато сонця, щоб вони рясно цвіли.

Надмірне удобрення

Не вносьте добрива, коли хризантеми сформують квіткові бруньки. Восени хризантемам буде корисно добриво з високим вмістом фосфору, яке сприяє розвитку коренів.

Забути полити

Дні прохолодніші, сонце не таке інтенсивне, тому рослини, навіть ті, що знаходяться в контейнерах, висихають не так швидко. Однак рослини продовжуватимуть потребувати води, поки земля не замерзне.

Читайте також: Навіщо досвідчені садівники радять встромляти сірники у горщики з кімнатними рослинами

Зрізати занадто рано

Хризантеми використовують своє листя, щоб перетворити сонячне світло в енергію для утворення коренів. Зачекайте до наступної весни, щоб зробити додаткову обрізку, або поки стебла не відмирають.

Обрізати надто пізно

Прищипування для видалення квіткових бруньок допомагає рослині розгалужуватися та ставати повнішою.

Дренаж

Квіти не будуть процвітати на ґрунті, який погано дренує та залишається надто вологим. Тому, якщо у вас важкий глинистий або ущільнений ґрунт, додайте трохи якісної садової землі або компосту, щоб розпушити його та покращити дренаж у місці посадки.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!