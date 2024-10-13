Серіал Венздей 2 сезон: дата виходу, що відомо про сюжет (перші кадри)

Один із найпопулярніших серіалів 2022 року, "Венздей", отримав продовження. Фанати з нетерпінням чекають на нові пригоди доньки Мортисії та Гомеса Аддамсів. Хоча точна дата виходу другого сезону ще не встановлена, очікується, що він з'явиться на Netflix у серпні-вересні 2025 року.

За словами виконавиці головної ролі, Дженни Ортеги, у новому сезоні буде менше романтики і більше жахів. Венздей повернеться до Академії Невермор, де її чекають нові таємниці та пригоди.

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Автори обіцяють більше зосередитися на надприродніх здібностях головної героїні та її стосунках з родиною Аддамсів.

Нові персонажі та розвиток сюжету

У другому сезоні з'являться нові персонажі, які внесуть свіжі нотки в історію. Серед них – троє підлітків: спортивний Карлофф, впевнений у собі Вольфганг та кмітлива Енні. Вони обіцяють додати ще більше загадковості та інтриги в життя Венздей.

Дженна Ортега. Джерело: instagram.com/jennaortega Дженна Ортега. Джерело: instagram.com/jennaortega

Існує також припущення, що в новому сезоні може з'явитися новий член родини Аддамсів – двоюрідний брат Венздей, Вольфганг. Ця інтрига додає ще більше очікування до прем'єри.

Що відомо про зйомки

Зйомки другого сезону вже розпочалися. До основного акторського складу долучилися нові обличчя, які зіграють нових персонажів. Дженна Ортега регулярно ділиться кадрами зі знімального майданчика, підігріваючи інтерес фанатів.

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