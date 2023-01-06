'Зганяють до купи, а потім знищують': військові показали ефектну ліквідацію ворога (відео)

Українські військові поділилися кадрами знищення ворожих солдатів. Зокрема, 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького використовує дієву тактику для ліквідації окупантів.

Для цього наші захисники зганяють росіян до купи, а потім знищують збіговисько. про це повідомили на сторінці Управління стратегічними комунікаціями Збройних сил України у Telegram.

"Оператори дронів 30 ОМБр використовують дуже дієву тактику – вони знаходять позиції ворога, 1-2 скиданнями гранат зганяють їх до купи, а потім влучно "накривають" те недолуге збіговисько", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як оператори "ведуть" декількох окупантів окопами до місця їхнього сховку, скидаючи снаряди поряд. Коли вороги збираються в одному місці, українські військові завдають влучного удару для знищення.

Точний час та місце ліквідації окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше українські військові показали кадри боїв з окупантами на одному з найнапруженіших напрямків – Бахмутському. Зокрема переміщення між вогневими точками та безпосередній контакт із противником.

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