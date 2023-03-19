"Згорів на роботі": в окупованому Скадовську підірвали колаборанта, який облаштовував катівні для херсонців (відео)

В окупованому Скадовську, що в Херсонській області, стався підрив автомобіля з колаборантом. Йдеться про машину командира взводу ППС російської окупаційної поліції.

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram. За його даними, підірваним зрадником був Сергій Москаленко.

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В підірваній на Херсонщині автівці перебував колаборант Сергій Москаленко, який до повномасштабного вторгнення РФ володів охоронною фірмою "Ягуар". Спочатку він складав для ЗС РФ списки, до яких входили українські активісти, поліціянти, ветерани АТО.

"Пізніше отримав посаду в Новокаховському "відділенні поліції". Там же він облаштував катівню. За уточненими даними, підрив стався в селищі Ювілейне", – йдеться у повідомленні.

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Раніше у Бєлгородській області на росії перекинулася вантажівка "КамАЗ", всередині якої були російські окупанти.

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