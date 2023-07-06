Шарію повідомили нову підозру в держзраді і за допомогу ФСБ росії

Служба безпеки України оголосила про нову підозру проросійському блогеру Анатолію Шарію, який переховується від українського правосуддя за кордоном. Повіомляється, що Шарій брав участь у підготовці й поширенні постановочних відеороликів з допитами українських полонених.

В СБУ кажуть, що Шарій консультував ФСБ щодо знімання допитів та щодо питань, які задавалися нашим полоненим. Потім він монтував відео, аби прибрати невигідні для росіян моменти.

"Змонтовані сюжети росія потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені. За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ Косенком М. Ю", – пише СБУ.

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Зазначається, що посередником між Шарієм та ФСБ був екскерівник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, якого теж підозрюють у державній зраді.

"Саме від нього Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. Після монтажу файлів їх погодили з представником спецслужби рф. Потім Шарій доповнив деструктивний сюжет власними коментарями, виклав на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації", – дізналися силовики.

В СБУ отримали записи розмов Шарія зі спільником, де він визнавав, що на цих змонтованих відео не вдавалося приховати поганий стан полонених.

Нагадаємо, в лютому 2021 року СБУ повідомила про підозру Шарію у державній зраді та у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками Кримінального кодексу України.

У січні 2023 року у Дніпрі силовики знайшли прихильників зрадника та проросійського блогера Анатолія Шарія, які організували підпільний осередок "Партії Шарія". Вони збиралися проводити в регіоні масові заворушення.

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