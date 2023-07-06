Шарию сообщили новое подозрение в госизмене и за помощь ФСБ россии

Служба безопасности Украины объявила о новом подозрении скрывающемуся от украинского правосудия за рубежом пророссийскому блоггеру Анатолию Шарию. Сообщается, что Шарий участвовал в подготовке и распространении постановочных видеороликов с допросами украинских пленников.

В СБУ говорят, что Шарий консультировал ФСБ по снятию допросов и по вопросам, которые задавались нашим пленным. Затем он монтировал видео, чтобы убрать невыгодные для россиян моменты.

"Смонтированные сюжеты россия затем использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене. По данным следствия, Шарий был вовлечен в негласное сотрудничество кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ Косенко М. Ю", – пишет СБУ.

Видео дня

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Отмечается, что посредником между Шарием и ФСБ был экскеров Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, которого тоже подозревают в государственной измене.

"Именно от него Шарий получил видео с допросов двух пленных военных ВСУ. После монтажа файлов их согласовали с представителем спецслужбы РФ. Затем Шарий дополнил деструктивный сюжет собственными комментариями, выложил на своих интернет-платформах и отчитался своим кураторам, отправив ссылку на публикации", – узнали силовики.

В СБУ получили записи разговоров Шария с сообщником, где он признавал, что на этих смонтированных видео не удавалось скрыть плохое состояние пленных.

Напомним, в феврале 2021 года СБУ сообщила о подозрении Шарию в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам Уголовного кодекса Украины.

В январе 2023 года в Днепре силовики нашли сторонников предателя и пророссийского блоггера Анатолия Шария, организовавших подпольную ячейку "Партии Шария". Они собирались проводить в регионе массовые беспорядки.

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