Шеф-кухар поділився рецептом ідеального омлету з сиром, який готується за 10 хвилин

Легкий, але насичений смаком, миттєвий, але ситний, омлет – найкращий варіант на сніданок. Є кілька хитрощів, щоб приготувати ідеальний омлет.

Шеф-кухар Елліс Баррі детально розповів, як приготувати ідеальний омлет. За його словами, на приготування потрібно менше ніж 10 хвилин, повідомляє Express.co.uk.

Інгредієнти:

два шматочки вершкового масла;

велика жменя шпинату;

два яйця;

15 г тертого сиру чеддер;

сіль і свіжомелений чорний перець.

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Розтопіть шматочок вершкового масла на сковороді, поставленій на середній вогонь. Додайте шпинат і готуйте одну-дві хвилини. Приправте сіллю і перцем та викладіть шпинат на тарілку.

Тим часом у мисці збийте яйця та поверніть сковороду на середньо-сильний вогонь. Додайте решту вершкового масла та розтопіть його до появи піни.

Влийте збиті яйця, потім нахиліть сковороду, щоб яйця рівномірно розподілилися. Залиште на 20 секунд, поки яйця не почнуть пузиритися.

Швидко за допомогою лопатки або дерев’яної ложки втягніть боки яєць до центру, додавши вершкове масло. Обережно струсіть сковороду, щоб яйце розподілилося по краях.

Посипте сиром і шпинатом, поки яйце ще трохи рідке в середині, потім зніміть сковороду з вогню. Залишкове тепло продовжить готувати яйце. За допомогою лопатки складіть третину омлету в середину, потім перекладіть омлет на теплу тарілку.

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