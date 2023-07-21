Шеф-кухар перевірив популярний безглуздий лайфхак і показав, як насправді треба чистити авокадо

Інтернет нещадно навчає нас безлічі лайфхаків, які обіцяють спростити наше життя. Авокадо – не виняток. Недавно один з професійних кулінарів вирішив перевірити популярний лайфхак, який обіцяє швидко очистити авокадо за допомогою вінчика.

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Шеф-кухар Анатолій Добровольський опублікував відео, де демонструє спробу використати вінчик для очищення авокадо. Згідно з лайфхаком, авокадо потрібно помістити у вінчик, зробити різкий рух і таким чином вийняти м'якуш, залишивши кісточку всередині вінчика.

Проте, коли шеф-кухар спробував цей метод, виявилося, що лайфхак не спрацював. Інтригуючий експеримент був зроблений на відео.

Після неуспішної спроби з вінчиком, Анатолій Добровольський продемонстрував класичний метод очищення авокадо, який є надзвичайно простим та ефективним.

Спочатку необхідно розрізати авокадо навколо всього периметру. Потім дістаєте дві половини та прокручуєте їх між собою. Завдяки цьому дії ви зможете розділити авокадо на дві частини, а кісточку можна легко витягнути за допомогою ножа або чайної ложки.

Таким чином, шеф-кухар підтвердив, що класичний метод очищення авокадо залишається найпростішим та найефективнішим. Тож, якщо ви хочете насолодитися смачним авокадо, просто відкрийте його правильним чином та насолоджуйтеся цим корисним фруктом.

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