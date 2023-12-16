Шоста атака за грудень: вночі Росія 'Шахедами' атакувала Київ з різних напрямків

Вночі 16 грудня Збройні сили Російської Федерації атакували Київ за допомогою БПЛА типу Shahed. Це вже шоста повітряна атака на столицю з початку місяця.

Про це повідомили в пресслужбі КМВА у Telegram. Зазначили, що ворог нібито повернувся до тактики зразка травня 2023 року. Зокрема, тоді ворог постійно змінював, комбінував, чергував види та типи засобів повітряного ураження.

Такий саме сценарій кияни відчули у першій половині грудня. Ударні БпЛА, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, "Іскандери", "Кинджали"летять на Київ по черзі, зміняючи один одного, йдеться у повідомленні.

Вночі 16 грудня ЗС РФ після трьох днів балістичних загроз знову застосував проти Києва баражаючі боєприпаси "Шахед" Дрони атакували групами, хвилями та з різних напрямків.

Українська протиповітряна оборона знищила всі ворожі цілі. У результаті падіння уламків у місті ніхто з людей не постраждав.

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"Ворог посилив повітряні удари по головному місту країни. Тому прошу усіх киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і завжди дотримуватися правил безпеки! Бережіть себе і близьких!" – закликав начальник КМВА Сергій Попко.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що вночі було знищено 30 ударних БПЛА.

У ніч на 16 листопада 2023 року противник атакував ударними безпілотниками типу "Shahed" з трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ – РФ, йдеться у повідомленні ПС.

Ворог всього застосував 13 ударний БПЛА типу Shahed-136/131, їх спрямували в різні регіони України. У результаті ППО знищила 30 дронів у межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України, додали в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня російські бойовики завдали ударів по Україні балістичними ракетами та безпілотниками типу "Shahed". Ворог прицільно атакував Київ ракетами.

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