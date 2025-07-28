Сильний вітер та похолодання у низці областей: прогноз погоди в Україні на 29 липня

У вівторок, 29 липня, на західній Україні, подекуди на півночі, а також у Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій та Одеській областях очікується дощова та нестабільна погода. Причина — циклон, який впливає на погодні умови.

Про це попередила синоптикиня Наталка Діденко. У той самий час сухо залишатиметься в східних регіонах, на півдні, у Дніпропетровській, Сумській і Полтавській областях — там опади не прогнозуються.

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Найвища температура традиційно триматиметься на півдні — повітря прогріється до +32…+36°C. У східних регіонах очікується +30…+34°C, на півночі — від +28 до +32°C. У центрі країни також буде спекотно — +32…+36°C, лише у Вінницькій області дещо прохолодніше: +25…+28°C. У західних областях стане значно холодніше — температура коливатиметься в межах +18…+23°C, а в місцях з дощами стовпчики термометрів можуть опуститися до +16…+18°C.

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