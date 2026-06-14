Сили безпілотних систем отримали берети та нову символіку

Сили безпілотних систем України зробили ще один крок до формування власної військової ідентичності. На честь першого у своїй історії Дня СБС бійці отримали парадні берети небесно-блакитного кольору, а разом із ними — нарукавний знак і емблему Командування. Дрібниці? Аж ніяк. За кожним символом — конкретна ідея та характер.

Центральна фігура емблеми — сапсан. Не випадковий вибір: цей птах є найшвидшим на планеті, бачить ціль із величезної відстані та здатний миттєво змінити траєкторію на надзвуковій швидкості. Саме так, за задумом авторів, мають діяти і безпілотні системи — точно, блискавично, невідворотно.

На емблемі також є пірначі — козацька зброя, традиційний символ органу військового управління. Цим підкреслюється зв'язок із козацькою старшиною: технології змінюються, а дух — ні. Блискавки на емблемі натякають на швидкість і надійний зв'язок — без цього сучасна безпілотна війна просто неможлива.

Нарукавний знак — це видозмінений тризуб УНР на щиті у формі шестикутника. Гексагон — не просто красива форма: він відсилає до стільникових мереж і бджолиних сот, символізуючи злагоджену командну роботу та мережеву координацію. Саме так і має функціонувати ідеальна бойова система.

Колір берета — небесно-блакитний, дещо світліший за беретський відтінок Повітряних сил. Офіційного пояснення цьому вибору поки що немає, але асоціація з небом напрошується сама собою.

Нову символіку розробили разом із фахівцями відділу військової символіки та геральдики Центрального управління розвитку матеріального забезпечення КСЛ ЗСУ. Тобто це не просто красивий дизайн — за ним стоїть серйозна геральдична робота.

Свято, до речі, з'явилося буквально напередодні: 10 червня Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким 11 червня офіційно оголошено Днем Сил безпілотних систем. Дата збігається з днем заснування цього роду військ. Уже наступного дня, на першому ж урочистому святкуванні, Зеленський вручив бойовий прапор 429-й окремій бригаді безпілотних систем "Ахіллес".

Нагадаємо, що СБС — перший у світі окремий технологічний рід військ. Його фундамент закладав перший командувач Вадим Сухаревський, який очолював структуру з червня 2024-го по червень 2025 року, після чого перейшов на посаду заступника командувача оперативного командування "Схід".

Тепер Сили безпілотних систем очолює майор Роберт "Мадяр" Бровді — засновник легендарного підрозділу "Птахи Мадяра", що виріс до повноцінної 414-ї окремої бригади ударних безпілотних систем. Людина, яка знає про дрони не з підручників.

Поява власної символіки у Сил безпілотних систем України вписується у глобальну тенденцію до інституціоналізації дронових формувань, однак Україна випередила більшість союзників за рівнем організаційного оформлення. У збройних силах США підрозділи безпілотних систем досі інтегровані до авіаційних командувань і не мають окремого берета чи емблеми рівня роду військ. Британські Royal Artillery та RAF спільно експлуатують дрони, але також без єдиної геральдики окремого командування. Франція зберігає безпілотні активи у складі авіації Légion Étrangère та сухопутних військ. Натомість Україна не лише створила окремий рід військ, а й закріпила його ідентичність через власний бере небесно-блакитного кольору, емблему командування та нарукавний знак — що фактично є прецедентом у світовій військовій практиці.

Сили безпілотних систем були офіційно засновані 11 червня 2024 року — рішення, що стало прямим наслідком бойового досвіду, накопиченого з 2022 року. Спочатку дронові підрозділи діяли розпорошено у складі різних бригад, без єдиної доктрини та командної вертикалі. Проте швидке зростання ролі FPV-дронів, розвідувальних систем та ударних безпілотників великої дальності показало: цей напрям потребує самостійної структури з власною логістикою, підготовкою операторів і науково-технічним забезпеченням. За рік існування СБС перетворились із новоствореного штабу на повноцінний рід військ із множинними бригадами, навчальними центрами та власною системою розробки тактичних стандартів, що вже переймають партнери по НАТО.

За даними, які оприлюднювали представники СБС та Генерального штабу, у складі Сил безпілотних систем сформовано щонайменше кілька окремих бригад, серед яких — 414-та бригада ударних безпілотних систем та 429-та окрема бригада "Ахіллес", якій нещодавно вручили бойовий прапор. На озброєнні перебувають FPV-дрони, розвідувальні безпілотники різних класів, а також ударні системи великої дальності. За оцінками відкритих джерел, лише протягом 2024 року підрозділи безпілотних систем знищили тисячі одиниць бронетехніки, живої сили та логістичної інфраструктури противника. Саме ефективність дронових атак змусила російську сторону суттєво змінити схеми розміщення техніки та збільшити витрати на засоби радіоелектронної боротьби, що само по собі є стратегічним результатом.