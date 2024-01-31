Сили оборони ефектно збили п'ять російських дронів на Авдіївському напрямку (відео)

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Авдіївському напрямку.

Там бійці 47-ї окремої механізованої бригади виявили та знищили п'ять ворожих дронів. Про це повідомили на сторінці ОМБр у Facebook.

"Мінус три російських дрони-камікадзе "Ланцет" та два розвідувальних безпілотники "ZALA" на Авдіївському напрямку. На відео – бойова робота зенітників 47 окремої механізованої бригади", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як зенітники виявляють ворожі дрони та ліквідують їх. На наступних кадрах видно результат успішної роботи.

Точний час та місце знищення дронів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці Сил Спеціальних Операцій на Донеччині здійснили "зухвалий наліт" на опорний пункт окупантів та взяли полонених.

А поблизу Іловайська унаслідок атаки військового полігону полягло понад 20 окупантів. Вони були учасниками проєкту "Судний день", що передбачає навчання пілотів БПЛА.

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