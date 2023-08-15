Симптоми сонячного удару: в МОЗ розповіли про першу допомогу

Занадто тривале перебування під прямими сонячними променями може призвести до серйозних наслідків, зокрема до сонячного удару. Такий стан виникає, коли організм втрачає здатність регулювати свою температуру, і вона стрімко підвищується, механізм потовиділення виходить з ладу, не дозволяючи організму охолодитися.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ у Facebook. Зазначили, що важливо, аби постраждалий вчасно отримав медичну допомогу, оскільки сонячний удар може закінчитися смертю.

Серед основних ознак та симптомів сонячного удару варто відзначити:

Значне підвищення температури тіла (39 С і більше).

Гаряча, червона, суха або волога шкіра.

Нудота та блювання.

Судоми.

Дезорієнтація, порушення свідомості, утруднене мовлення.

Втрата свідомості.

У МОЗ наголосили, що в першу чергу важливо негайно перемістити постраждалу особу в тінь або в прохолодне приміщення та викликати швидку допомогу.

Перша допомога включає наступні кроки:

Зняти надмірний одяг для покращення теплообміну.

У випадку блювання покласти постраждалого на бік для запобігання задухи.

Охолодити організм холодною ванною або компресами зі зволоженої водою.

Прикласти лід під пахви та в пахові складки.

Якщо можливо, давайте постраждалому пити холодну воду невеликими ковтками.

"Щоб вберегтися від перегрівання, пийте багато води та закривайте тіло та голову одягом із натуральних тканин. Уникайте сонця з 11:00 до 16:00 та користуйтесь сонцезахисними засобами", – додали в МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати алергію на сонце та полегшити свій стан.

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