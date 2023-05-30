Синдром 'ходячого трупа' та Аліси в країні чудес: названі п‘ять найрідкісніших психічних захворювань

Вчені визначили п’ять найбільш рідкісних захворювань психіки, про які майже немає згадок у психіатричній літературі. Усі вони невиліковні. Сучасна медицина може лише полегшити стан хворого.

Про це пише Science Alert.

Синдром Фреголі – носить ім’я італійського актора Леопольдо Фреголі, який був відомий своїми швидкими перевдяганнями на сцені. Пацієнти з цим синдромом впевнені, що кілька людей є однією і тією ж людиною, просто з іншим зовнішнім виглядом. Хворий може вважати цю людину як загрозу. Нерідко синдром Фреголі зустрічається у пацієнтів з біполярним розладом, шизофренією та обсесивно-компульсивним розладом, хоча від нього страждають також люди, які перенесли черепно-мозкову травму. Повністю вилікувати синдром Фреголі на сьогодні неможливо.

Синдром Котарда або "синдром ходячого трупа", синдром Котара. Пацієнти вірять, що померли, перестали існувати або не мають певних частин тіла. Називається синдром на честь Жюля Котара, французького невролога XIX століття, який першим описав цю хворобу. У хворих на шизофренію, депресію і біполярний розлад є високий ризик появи ознак даного синдрому.

Синдром чужої руки – хворий сприймає свою руку, як незалежний об’єкт, який діє незалежно від власника. Хворі на деменцію, інсульт, пріонну хворобу, пухлини, судоми мають ризик набути цей синдром.

Синдром Екбома – хворому здається, що під його шкірою повзають паразити. Ця хвороба вражає в більшій мірі жінок після 40 років. Може спостерігатись у хворих на параноїдальну шизофренію, органічне захворювання мозку та невроз, а також в людей, які страждають на алкогольну абстиненцію, зловживають кокаїном, у тих, хто переніс інсульт, хворих на недоумкуватість і ураження таламуса мозку.

Читайте також: Невідомі науці алмази знайшли в метеориті з каньйону Діабло у США

Синдром Аліси в країні чудес – хворі сприймають предмети меншими або більшими, ніж є насправді. Найчастіше зустрічається у дітей та тих, хто часто страждає на мігрень. Люди, які страждають від цього синдрому, можуть сприймати предмети меншими або більшими або бачити людей вищими чи нижчими, ніж вони є насправді.

Незважаючи на рідкість та складність лікування цих синдромів, медицина рухається вперед та знаходить все нові засоби боротьби із даними хворобами.

Нагадаємо, археологи виявили найдавніший будинок залізного віку в Аттиці

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !