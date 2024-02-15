'Ситуація залишається загрозливою': Командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький – про 'авдіївське пекло'

Обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби.

Про це заявив командир Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький. Він підтвердив, що 3 ОШБр терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

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"Ситуація в місті на момент заведення бригади — надзвичайно критична. Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно 7 бригад", – йдеться у повідомленні.

Білецький заявив, що "бійці демонструють безпрецедентний героїзм".

"Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник", — додав він.

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Згідно із повідомленням, розміщеним у Телеграм-каналі бригади, за період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил росії було завдано критичного ураження. Точні цифри будуть оприлюдненні після дорозвідки.

Карта боїв на фронті

Нагадаємо, 14 лютого Збройні сили України разом з Головним управлінням розвідки Міноборони знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков". Судно перебувало в територіальних водах України поблизу Алупки.

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