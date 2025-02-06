Скільки діє відстрочка від мобілізації у 2025 році та як її продовжити

Закон про мобілізацію передбачає можливість отримання відстрочки для окремих категорій військовозобов’язаних. Однак для більшості з них це не є постійним правом – навіть за наявності підстав її потрібно регулярно продовжувати.

На який термін надається відстрочка та від чого це залежить?

Період дії відстрочки визначається підставами, на яких вона надається. Наприклад:

якщо вона пов’язана з наявністю трьох дітей до 18 років, то припиняється після досягнення одним із них повноліття;

студенти отримують відтермінування до завершення навчання.

Загалом, відстрочка діє не довше, ніж триває мобілізація. З початку повномасштабного вторгнення її надають на 90 днів, після чого продовжують разом із новими указами президента про мобілізацію та воєнний стан.

Після завершення чергового терміну військовозобов’язаним доведеться заново подавати документи до територіального центру комплектування (ТЦК) для підтвердження права на відстрочку. Про це пише УП.Життя.

Адвокат Андрій Новак пояснює:

"Військовозобов’язаним потрібно буде щоразу оновлювати документи, адже після завершення дії указу про мобілізацію відстрочка автоматично втрачає силу".

Затримка в оформленні може призвести до мобілізації, тому бажано подавати документи заздалегідь.

Кому відстрочка продовжується автоматично?

За оновленими нормами, деяким категоріям військовозобов’язаних більше не доведеться самостійно поновлювати відстрочку:

людям з інвалідністю – на весь період інвалідності;

– на весь період інвалідності; студентам і аспірантам – на один навчальний семестр (але не довше 6 місяців);

– на один навчальний семестр (але не довше 6 місяців); педагогам – на весь навчальний рік;

– на весь навчальний рік; тимчасово непридатним до служби – на строк, зазначений у висновку ВЛК (але не більше 12 місяців);

– на строк, зазначений у висновку ВЛК (але не більше 12 місяців); державним службовцям – на період роботи на відповідній посаді;

– на період роботи на відповідній посаді; близьким родичам загиблих у бойових діях – на період дії відповідних підстав.

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Як продовжити відстрочку?

Для цього потрібно подати заяву до ТЦК та СП. У деяких випадках військкомати можуть вимагати повторне надання підтверджуючих документів або дозволяти їх надсилати поштою.

Оформити відстрочку через застосунок "Резерв+" можуть:

багатодітні батьки;

студенти, аспіранти, докторанти;

особи з інвалідністю.

Рішення про надання відстрочки ухвалює спеціальна комісія при ТЦК.

Адвокатка Дарʼя Тарасенко застерігає: "ТЦК не має права відмовити у прийнятті заяви, навіть якщо вважає, що підстав для відстрочки немає. Лише комісія може ухвалювати такі рішення".

Якщо у ТЦК відмовляють у прийнятті документів, це є порушенням закону. В такому випадку слід вимагати письмове пояснення або звертатися за юридичною допомогою.

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