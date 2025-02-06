Сколько действует отсрочка от мобилизации в 2025 году и как ее продлить
Закон о мобилизации предусматривает возможность получения отсрочки для отдельных военнообязанных категорий. Однако для большинства из них это не является постоянным правом – даже при наличии оснований его нужно регулярно продолжать.
На какой срок отсрочка и от чего это зависит?
Период действия отсрочки определяется основаниями, по которым она предоставляется. Например:
- если она связана с наличием троих детей младше 18 лет, то прекращается по достижении одним из них совершеннолетия;
- студенты получают отсрочку до завершения обучения.
В общем, отсрочка действует не дольше, чем идет мобилизация. С начала полномасштабного вторжения ее предоставляют на 90 дней, после чего продолжают вместе с новыми указами президента о мобилизации и военном положении.
После истечения очередного срока военнообязанным придется заново подавать документы в территориальный центр комплектования (ТЦК) для подтверждения права на отсрочку. Об этом пишет УП.Жизнь.
Адвокат Андрей Новак объясняет :
"Военнообязанным нужно будет каждый раз обновлять документы, ведь после завершения действия указа о мобилизации отсрочка автоматически теряет силу".
Задержка в оформлении может привести к мобилизации, поэтому предпочтительно подавать документы заранее.
Кому отсрочка продолжается автоматически?
По обновленным нормам, некоторым категориям военнообязанных больше не придется самостоятельно возобновлять отсрочку:
- людям с инвалидностью – на весь период инвалидности;
- студентам и аспирантам – на один обучающий семестр (но не дольше 6 месяцев);
- педагогам – на весь учебный год;
- временно непригодным к службе – на срок, указанный в заключении ВЛК (но не более 12 месяцев);
- государственным служащим – на период работы на должности;
- близким родственникам погибших в боевых действиях – на период действия соответствующих оснований.
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Как продлить отсрочку?
Для этого нужно подать заявление в ТЦК и СП. В некоторых случаях военкоматы могут потребовать повторного предоставления подтверждающих документов или разрешать их отправлять по почте.
Оформить отсрочку через приложение "Резерв+" могут :
- многодетные родители;
- студенты, аспиранты, докторанты;
- лица с инвалидностью.
Решение о предоставлении отсрочки принимает специальная комиссия при ТЦК.
Адвокат Дарья Тарасенко предостерегает: "ТЦК не имеет права отказать в принятии заявления, даже если считает, что оснований для отсрочки нет. Только комиссия может принимать такие решения".
Если в ТЦК отказывают в принятии документов, это нарушение закона. В таком случае следует потребовать письменное объяснение или обращаться за юридической помощью.
Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.
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