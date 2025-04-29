Скільки ще триватимуть заморозки в Україні: прогноз синоптиків

Наприкінці квітня в Україні знову спостерігається похолодання. Нічні заморозки повернулися, подекуди фіксують їх не лише на поверхні ґрунту, а й у повітрі.

Про те, скільки ще триватимуть заморозки, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. За її даними, уночі 28–29 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -5 градусів. Це відповідає I рівню небезпечності (жовтому).

Також у ніч на 28 квітня в північних, східних і центральних регіонах країни можливі заморозки в повітрі до -3 градусів, що вже є II рівнем небезпечності (помаранчевим).

Синоптикиня Наталія Птуха зазначила, що ночі з 27 по 29 квітня будуть прохолодними, однак після цього температура почне поступово зростати. Вона наголосила, що хоча температура не досягне майже літніх показників, як це було до похолодання, усе ж буде відчутно тепліше, ніж нині.

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"Температури +25 градусів очікувати не варто, але позначки близько +20 можливі. 28 квітня денна температура коливатиметься в межах +10…+16 градусів, а вже 29 квітня підніметься до +14…+20 градусів", – повідомила Птуха.

Раніше синоптикиня розповідала, що заморозки в Україні можуть траплятися навіть у травні, а в окремих випадках – і в червні, про що свідчать дані з архівів спостережень.

Наталія Птуха додала: хоча такі заморозки не є обов'язковими цього року, повністю виключати їхню ймовірність наразі теж не можна.

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