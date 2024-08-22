Скільки потрібно заробляти, щоб забезпечити собі пенсію в 23 тис. грн

Для того, щоб отримувати пенсію у розмірі 23 тисячі гривень, потрібно мати високий рівень зарплати протягом останніх трьох років перед виходом на пенсію. Для розрахунку виплат Пенсійний фонд України застосовує спеціальну формулу.

Формула розрахунку пенсії враховує середню заробітну плату за останні три роки, співвідношення власного доходу до середнього, кількість років стажу та 1%. Про це пише 24 канал.

На початок 2024 року більшість пенсіонерів в Україні отримують пенсії менше ніж 5 тисяч гривень, тоді як максимальний розмір пенсійних виплат трохи перевищує 23 тисячі гривень.

Для визначення пенсії використовуються дані про заробітну плату за останні три роки, надані Пенсійним фондом України. Середній рівень заробітної плати за цей період становить 13 547 гривень.

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Важливо зазначити, що українські пенсіонери отримують 1% розрахункового заробітку за кожен відпрацьований рік. Розмір максимальної пенсії в Україні регулюються законом і встановлений на рівні 23 610 гривень.

Отримання максимальної пенсії передбачає наявність довгого трудового стажу та високих заробітків. Наприклад, при 35 роках трудового стажу місячна зарплата має складати приблизно 67 457 гривень.

У випадку 25-річного стажу середня місячна зарплата повинна становити близько 94 440 гривень.

Окремо варто зазначити, що судді мають право на пенсію, яка може досягати до 90% від останньої заробітної плати, за умови, що їх трудовий стаж становить не менше 40 років. Це дозволяє їм отримувати пенсію, яка перевищує 200 000 гривень.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи слід українським пенсіонерам очікувати на індексацію виплат до кінця року.

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