Скільки доведеться платити за газ з 1 вересня: українцям назвали ціну

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" подовжила дію тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року. Це означає, що побутові споживачі й надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр газу, зокрема в літні місяці – липні, серпні, вересні тощо.

Таке рішення ухвалено з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін. Про це повідомили в "Нафтогазі". "Нафтогаз продовжить постачати газ українським родинам за сталою ціною. Більшість споживачів – понад 98% – вже користуються цим тарифом", – повідомили в компанії.

Скільки платитимуть споживачі

Для прикладу: при споживанні 9,9 кубометра газу на місяць (соціальна норма для трьох осіб, які користуються лише плитою) рахунок становитиме 78,8 грн. Додатково сплачується окрема плата за доставку газу, розмір якої залежить від регіону.

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Як отримати знижку

"Нафтогаз" також пропонує 1% знижки за своєчасну оплату. Для цього потрібно:

сплатити рахунок до 15 числа поточного місяця;

скористатися онлайн-сервісами компанії;

знижка автоматично нараховується в наступному місяці.

"Кожна вчасно сплачена гривня – це стабільність енергосистеми та підтримка економіки країни", – зазначили в "Нафтогазі".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

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