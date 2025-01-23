Скільки страхового стажу потрібно для виходу на пенсію у 2025 році: відповідь ПФУ

У 2025 році в Україні діятимуть нові вимоги до страхового стажу для отримання пенсії за віком, повідомляє Пенсійний фонд України. Згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", встановлено три вікові категорії з різними вимогами до стажу:

- 60 років - потрібно 32 роки стажу

- 63 роки - необхідно 22 роки стажу

- 65 років - достатньо 15 років стажу

Для тих, хто досяг пенсійного віку в 2024 році, але звертається за пенсією в 2025-му, діють менші вимоги: 31 рік стажу для 60-річних, 21 рік для 63-річних та 15 років для 65-річних. Про це пише РБК.

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Якщо людина не має достатнього стажу, вона може продовжити працювати для накопичення необхідних років.

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