Слідкуйте за самопочуттям та не перенапружуйтесь: прогноз магнітних бур на 3 липня

У п’ятницю, 3 липня, на Землі прогнозується чергова потужна магнітна буря. За даними фахівців, рівень геомагнітної активності досягне К-індексу 5,7, що відповідає червоному рівню.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби. Причиною геомагнітних збурень став викид корональної маси на Сонці, який зафіксували ввечері 30 червня. Уже вранці 3 липня його вплив досяг Землі. За прогнозами науковців, можливі періоди геомагнітної бурі рівня G2 (STORM G2).

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Магнітні бурі можуть позначатися на самопочутті, особливо у метеозалежних людей, осіб із хронічними захворюваннями та тих, хто перебуває у стані стресу. Серед найпоширеніших симптомів — головний біль, запаморочення, слабкість, сонливість, нудота, перепади артеріального тиску та загальне погіршення самопочуття.

Щоб мінімізувати вплив магнітної бурі, фахівці рекомендують дотримуватися режиму сну, пити достатньо води, обирати легку їжу, уникати алкоголю та, за можливості, зменшити фізичні й емоційні навантаження.

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