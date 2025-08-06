Варто взяти на замітку: пільги для пенсіонерів, про які знають не всі

Багато українських пенсіонерів навіть не здогадуються, скільки додаткових переваг їм доступні, окрім стандартної пенсійної виплати. Держава надає низку пільг, які можуть значно полегшити життя літнім людям у 2025 році.

Зокрема, пенсіонери мають право безкоштовно користуватися громадським та приміським транспортом, пред’явивши відповідне пенсійне посвідчення. Водночас така пільга не поширюється на маршрутні таксі. Про це пише Уніан.

Важливою перевагою є також звільнення від сплати земельного податку. Це передбачено статтею 281.1 Податкового кодексу України.

Автовласники пенсійного віку, які мають транспортний засіб із двигуном до 2500 куб. см або електродвигуном потужністю до 100 кВт, можуть оформити 50% знижку на обов’язкове автострахування.

Крім того, деякі категорії пенсіонерів звільняються від оплати за житлово-комунальні послуги. Йдеться про тих, хто мешкає у сільській місцевості та раніше працював у бюджетній сфері — медиками, вчителями, бібліотекарями чи працівниками культури. У такому випадку компенсація становить 100% і оформлюється через Пенсійний фонд.

Для тих, хто не підпадає під умови повного звільнення, існує можливість оформити субсидію. Розмір допомоги залежить від сукупного доходу членів домогосподарства і визначається індивідуально.

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Також особи пенсійного віку мають право на безкоштовну юридичну підтримку. Первинну правову допомогу можуть отримати всі охочі, а вторинна — наприклад, допомога в судових справах — доступна пенсіонерам із доходом нижче певного рівня. Щоб скористатися цією послугою, варто звернутися до місцевого бюро правової допомоги або зателефонувати на гарячу лінію 0800 213 103.

Окремим бонусом є право на безкоштовне користування платними парковками. Таке право передбачене постановою Кабінету Міністрів України №585 і поширюється на осіб пенсійного віку за відповідних умов.

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