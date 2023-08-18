Зможуть стояти до весни: простий рецепт квашених яблук

Осінній сезон відкриває можливості насолоджуватися соковитими та ароматними яблуками. Але замість звичайних варених страв варто спробувати щось нове і незвичне.

Пропонуємо вам приготувати квашені яблука, які відзначаються кисло-солодким смаком, та можуть чудово доповнити ваш стіл. Рецептом поділилися в Shuba. Цей рецепт відрізняється низькою складністю. На його приготування знадобиться всього година.

Для приготування квашених яблук, вам знадобиться лише декілька інгредієнтів:

Яблука (підійде будь-який сорт, незалежно від їх розміру).

Сіль та цукор.

Вода (потрібно залити яблука холодною водою).

Читайте також: Смак літа та любові: як приготувати вертути з яблуками

Приготування:

Розкладіть просушені яблука в чисту 3-літрову банку. Якщо хочете, щоб вони заквасились швидше, можна зробити декілька проколів внизу яблук.

Додайте в банку сіль та цукор.

Залийте яблука холодною водою і накрийте банку капроновою кришкою. Потім потрусіть банкою, щоб сіль і цукор розчинились.

Залиште банку в місці, куди не проникають прямі сонячні промені, при кімнатній температурі на декілька днів.

Якщо плануєте зберігати квашені яблука довше, додайте води та зберігайте у прохолодному місці, наприклад, у підвалі.

Смачного!

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як приготувати "живчик" самостійно вдома та зберегти його, наче компот. Зокрема, замість магазинного напою можна приготувати домашній з яблук.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!