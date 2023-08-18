Смогут стоять до весны: простой рецепт квашеных яблок
Осенний сезон открывает возможность наслаждаться сочными и ароматными яблоками. Но вместо обычных вареных блюд стоит попробовать что-нибудь новое и необычное.
Предлагаем вам приготовить квашеные яблоки, которые отличаются кисло-сладким вкусом и могут прекрасно дополнить ваш стол. Рецептом поделились в Shuba. Этот рецепт отличается низкой сложностью. На его приготовление уйдет всего час.
Для приготовления квашеных яблок вам понадобится всего несколько ингредиентов:
- Яблоки (подойдет любой сорт, независимо от их размера).
- Соль и сахар.
- Вода (надо залить яблоки холодной водой).
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Приготовление:
- Разложите просушенные яблоки в чистую 3-литровую банку. Если вы хотите, чтобы они заквасились быстрее, можно сделать несколько проколов внизу яблок.
- Добавьте в банку соль и сахар.
- Залейте яблоки холодной водой и накройте банку капроновой крышкой. Затем потрясите банкой, чтобы соль и сахар растворились.
- Оставьте банку в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи, при комнатной температуре на несколько дней.
- Если планируете хранить квашеные яблоки дольше, добавьте воды и храните в прохладном месте, например в подвале.
Приятного аппетита!
Напомним, недавно мы рассказывали, как приготовить "живчик" самостоятельно дома и сохранить его как компот. В частности, вместо магазинного напитка можно приготовить домашнее из яблок.
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