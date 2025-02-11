Сніг на підході: метеоролог назвав дату зміни погоди в Україні

Цього тижня в Україні збережеться суха та морозна погода. Проте ближче до вихідних можливі зміни: очікується зниження атмосферного тиску, а в деяких областях пройдуть опади.

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич у коментарі для "Метеопрог". За його словами, найближчими днями на погодні умови впливатиме малорухомий антициклон, що забезпечить стабільну прохолоду, слабкий вітер і високий атмосферний тиск.

"Лише наприкінці тижня, через активізацію південних циклонів над Балканами та Чорним морем, ситуація почне змінюватися – атмосферний тиск помітно знизиться, а в багатьох регіонах очікуються опади. Переважно випадатиме сніг, а в південних областях місцями можливий мокрий сніг з дощем", – пояснив Кібальчич.

Читайте також: Після аномально теплої зими: чого чекати від погоди в Україні навесні та влітку

Погода 11 лютого

За прогнозом Ігоря Кібальчича, у вівторок на більшій частині території України очікується суха погода без опадів. Лише в Криму можливий невеликий сніг або мокрий сніг. На дорогах місцями утвориться ожеледиця. Температура повітря вночі коливатиметься від -5 до -10 °С, а в прибережних районах і на Закарпатті – від 0 до -5 °С. Вдень температура становитиме від -3 до +2 °С.

Погода 12 лютого

У середу синоптична ситуація залишатиметься стабільною – переважатиме суха та спокійна погода. Подекуди на дорогах можлива ожеледиця. Вітер ослабне до 3–8 м/с. У нічний час температура знизиться до -4…-9 °С, а на Закарпатті та узбережжі морів становитиме -4…+1 °С. Вдень термометри покажуть від -2 до +3 °С.

Антициклон принесе суху погоду в Україну

Протягом найближчих днів синоптичну ситуацію в Україні визначатиме антициклон, що сприятиме утворенню сухої повітряної маси з підвищеним атмосферним тиском. Очікується більше сонячних прояснень. У нічні години в більшості регіонів температура знижуватиметься до -3…-9 °С, а вдень повітря прогріватиметься від -3 °С до +2 °С.

Раніше ми розповідали, де буде весна, а які області завалить снігом в останній місяць зими.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!