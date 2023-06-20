Збирайте в лісі біля дачі: Як використовувати соснові шишки на городі та в саду

Не дивуйтеся, якщо ви помітите людей, які збирають великі мішки шишок у лісі. Виявляється, що ці шишки дуже корисні для вашого саду та городу.

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Як саме можна використати шишки на своїй ділянці? Існує чотири перевірені часом способи їх застосування, і головне, щоб ви мали доступ до лісу.

Мульчування

Шишки можна використовувати як мульчу для вашого саду та городу. Влітку вони захистять землю від сонячних променів, а взимку допоможуть утримувати рослини від замерзання. Шишки дозволять зберігати вологу в грунті якомога тривалий час і не перешкоджатимуть поливу.

Дренаж

Шишки прекрасно вбирають вологу та, завдяки смолистим речовинам, запобігають гниттю коренів рослин. Ви можете використовувати шишки як дренаж повністю або в частках, залежно від розміру рослин та їх місця посадки, де необхідний дренаж.

Компостування

Шишки можуть бути використані для розпушування компосту. Треба враховувати, що вони розкладаються повільно, тому вони стануть довготривалим додатком до вашого компосту.

Декоративне використання

Останнім часом багато людей використовують кору дерев як декоративний матеріал для клумб та грядок. Але не менш привабливим і красивим декором на ґрунті або у вазонах можуть бути шишки. Вони стануть чудовим доповненням до вашого саду.

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