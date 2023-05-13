Збережіть земляну груду та слідкуйте за кореневою шийкою: корисні поради, які допоможуть правильно пересадити хвойні

Хвойні можна пересаджувати не лише восени, як думає більшість, але й весною до настання спеки. При пересадці варто враховувати ряд важливих моментів, які впливають на здоров‘я хвойної рослини.

Земляна груда

Дуже важливо зберегти земляну груду навколо коріння хвойної рослини. Пересаджувати її необхідно разом з грудою. Якщо ви висаджуєте голе коріння, рослина може загинути.

Розмір ями

Розмір ями має бути більшим за коріння з земляною грудою. Спочатку опустіть рослину у яму, а потім заповніть вільні місця землею, яка підходить для хвойних.

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Коренева шийка

Заборонено засипати землею кореневу шийку. Якщо це зробити неможливо – зробіть траншеї, в які вставте трубки, через які коріння буде “дихати". Потім заповніть траншеї камінням.

Пам’ятайте, що хвойні рослини доволі вибагливі та вимагають особливих умов висаджування та догляду. Якщо умови невідповідні, рослина може загинути.

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