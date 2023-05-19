Зберігатимуться роками: простий спосіб тримати лимони свіжими

Лимони мають багато корисних властивостей, які роблять їх популярним харчовим продуктом. Їх додають до десертів, соусів, до м'ясних та рибних страв тощо. Деякі українці навіть використовують лимони як косметичні засоби, або ж засоби, які допомагають у господарстві. Функцій у цих цитрусових багато й всі вони різні.

Лимони зазвичай зберігають при кімнатній температурі протягом декількох днів або до тижня. У холодильнику ці цитрусові можуть пролежати від кількох тижнів до кількох місяців. А хочете дізнатися, як лимони можна зберігати роками? Пропонуємо кілька лайфхаків.

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До прикладу, якщо вам потрібен з лимона лише його сік, ви можете заморозити його. І зі шкірки зробити цукати, або висушити її й перемолоти, аби додавати до десертів.

Для довшого зберігання шматочків лимона, їх можна пересипати сіллю або цукром та покласти у контейнер з кришкою та поставити у холодильник.

А ще шматочки лимонів консервують. Для цього підготуйте сіль, лавровий лист, літрові баночки, кріп, коріандр, чорний мелений перець та холодну воду.

На одну літрову банку потрібні такі інгредієнти:

1 лавровий лист

1 чайна ложка кропу

1 половина чайної ложки зерен коріандру

1 чверть чайної ложки чорного перцю

2-3 зубчики часнику

2 чайні ложки крупної солі

холодна вода

1 перець чилі на 1,5 кг лимона

Як законсервувати лимонні дольки:

Наріжте чилі тонкими скибочками та покладіть у чисту та простерилізовану скляну банку засипте часник, лавровий лист, чилі, кріп, коріандр, перець. Потім викладіть зверху шматочки лимонів. Додайте сіль і залийте холодною водою, щоб всі лимони були добре занурені. Закрийте банку кришкою, а потім акуратно струсіть. У такий спосіб лимони можуть зберігатися до кількох місяців.

Щоб зберегти лимони на триваліший час, можна їх законсервувати цілими. Як це зробити?

Вимийте 6-7 середнього розміру лимонів, обдайте окропом і дайте трохи охолонути. Зробіть хрестоподібні надрізи до половини, щоб лимон не розвалився. Всередину кожного лимона покладіть столову ложку солі крупного помелу й 1 лавровий листок. Щільно складіть в стерильну літрову банку, засипте ще дві ложки солі. Залийте 0,5 л теплої кип’яченої води. Закрийте кришкою й поставте у холодильник. Перед вживанням сіль з лимонів треба змити.

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А ще можна приготувати варення з лимонів

Інгредієнти:

4 лимони

400 гр цукру

200 мл води

Добре промийте лимони та наріжте на тонкі кружечки. В каструлю додайте цукор і воду. Розітріть цукор добре, щоб він розчинився. Додайте лимони до каструлі з цукровим сиропом.

Розітріть лимони в цукровому сиропі, щоб пустити частину соку та аромату зі шкірки. Доведіть суміш до кипіння.

Зменште вогонь до мінімуму та готуйте лимони протягом 30-40 хвилин, періодично помішуючи.

Після готування варення з лимонів залиште його настоятися при кімнатній температурі протягом 10-15 хвилин, щоб воно трохи охололо.

Перелийте варення в стерилізовані банки та закатайте кришками. Банки з варенням необхідно перевернути та накрити зверху махровим рушником. Через добу зніміть рушник й перенесіть їх у темне прохолодне місце.

Перелийте варення в стерилізовані банки та закатайте кришками. Банки з варенням необхідно перевернути та накрити зверху махровим рушником. Через добу зніміть рушник й перенесіть їх у темне прохолодне місце.

Пропонуємо дізнатися, як лимони можна використовувати у господарстві.

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