Сонячно та до 12 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 4 березня

Протягом тижня, з 3 по 9 березня, в Україні очікується справжнє весняне потепління. Температура місцями підніметься до +20 °C, а опади будуть мінімальними.

На початку тижня вночі можливі невеликі дощі та мокрий сніг у південних регіонах, Криму та на півночі Лівобережжя. Вдень у більшості областей істотних опадів не передбачається, хоча подекуди можливий туман. Температура коливатиметься від -4…+1 °C уночі до +1…+6 °C удень, а на Одещині та заході країни може сягати +8 °C. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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У вівторок на всій території України встановиться суха й тепла погода, проте можливі сильні пориви західного вітру, особливо в північних і західних областях, де його швидкість сягне 15-17 м/с. Нічні температури варіюватимуться від -3 до +2 °C, удень повітря прогріється до +4…+9 °C, а на півдні та заході – до +12 °C.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, де в Україні в останній тиждень зими чекати весняного тепла до +5, а де – зимового морозу до -12.

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