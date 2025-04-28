Сонячно та до 19 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 29 квітня

У вівторок, 29 квітня, більшість регіонів України потішить тепла й сонячна погода. Лише місцями можливі короткочасні дощі та посилення вітру.

Завтра Україна перебуватиме під впливом великої зони підвищеного атмосферного тиску, що охоплює значну частину Європи. Тому переважатиме суха і ясна погода. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Лише ввечері атмосферний фронт із північного сходу може принести незначні опади на Чернігівщину та Сумщину.

Температура вночі коливатиметься від +2 до +8 °C, на Лівобережжі ще можливі заморозки. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15…+19 °C.

Вітер очікується західного та північно-західного напрямку, подекуди — рвучкий, особливо в північних, західних і центральних областях.

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У столиці 29 квітня буде сухо без опадів. Вночі температура складе +4…+6 °C, а вдень повітря прогріється до +18 °C.

"Заморозки цього тижня поступово відступатимуть, вдень ставатиме тепліше. Проте до недавніх +27 °C поки що не повернемося", — додала Наталка Діденко.

Раніше ми розповідали, що синоптики попередили, коли в Україні різко зміниться погода.

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