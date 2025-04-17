Сонячно та сухо у більшості регіонів: прогноз погоди в Україні на 18 квітня

В Україну на кілька днів повернеться справжнє весняне тепло. 18 квітня більшість регіонів очікує суха погода з помірним південно-східним вітром.

У п’ятницю, 18 квітня, суха і тепла погода збережеться майже по всій території України. Лише в окремих районах Закарпаття та Прикарпаття можливі короткочасні дощі та поодинокі грози. Вітер залишиться південно-східним, 7–12 м/с. Про це повідомляє Укргідроміцентр.

У нічні години температура сягатиме +7…+12°, а вдень – +18…+23°, у західних областях місцями до +26°.

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У Києві цього дня також утримається ясна погода без опадів. Вночі очікується +10…+12°, вдень – до +22°.

Раніше ми розповідали про прогноз погоди в Україні на 15 квітня.

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